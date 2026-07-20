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ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲು ಸೆಳೆತ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಎದೆಯುರಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವಿನಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

INSOMNIA IN DURING PREGNANCY SAMANTHA PREGNANACY Insomnia in pregnancy ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 20, 2026 at 5:17 PM IST

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ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಂತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುವುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಂತಾ ಅವರಂತೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರಾಹಿನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

INSOMNIA IN DURING PREGNANCY SAMANTHA PREGNANACY Insomnia in pregnancy ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಏಕೆ?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ ಮಲಗಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಬ್ಬರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎದ್ದೇಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮನಸ್ಸು: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಐದನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ಸೆಳೆತ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹ ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ನಿದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ. ಈ ಆತಂಕಗಳು, ಭಯಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

INSOMNIA IN DURING PREGNANCY SAMANTHA PREGNANACY Insomnia in pregnancy ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ದಿನಚರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರದೆಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಹೀಗಿರಲಿ: ಹಗುರ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಸತತ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

INSOMNIA IN DURING PREGNANCY SAMANTHA PREGNANACY Insomnia in pregnancy ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿರುವ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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INSOMNIA
PREGNANACY
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
INSOMNIA IN PREGNANCY

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