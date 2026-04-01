ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ?; ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ.50 ರಿಂದ 60 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 1, 2026 at 8:22 PM IST
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ದೈನಂದಿನ ಐದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ: ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯುವುದು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯುಟಿಐನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 2.5 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (ಯುಟಿಐಗಳು), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ, ನೋವಿನ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಣ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ (UTIs) ಕಾರಣವಾತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಮಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇ-ಕೋಲಿ) ಯೋನಿ, ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ: ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು (UTIs) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂತ್ರನಾಳ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು.
ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಬರುವ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಈ ಐದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಟಿಐ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಮೆಡ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು.
- ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮೂತ್ರ, ಇದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಜ್ವರ (ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರಬಹುದು).
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ.
- ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಬಲವಾದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ.
ಈ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು:
- ಶೀತ ಹಾಗೂ ನಡುಕ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆ.
- ಆಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಾವನೆ.
- 101F (38.3C)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ.
- ಬದಿ, ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಡೆಸಂದು ನೋವು.
- ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆ.
- ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ (ವಯಸ್ಸಾದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ UTI ಏಕೈಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ).
- ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
- ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪಿಸಿಒಎಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು!
- ಕೋವಿಡ್ - 19 ಬಳಿಕ 'ಸಿಕಾಡಾ' ರೂಪಾಂತರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ 23 ದೇಶಗಳು: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗಾಸನಗಳು
- ಹಸಿ ತರಕಾರಿ OR ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ: ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
- ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೇಹ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ