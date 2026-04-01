ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

SUMMER HEALTH PROBLEMS TYPHOID SPREAD SUMMER HEAT RELATED ILLNESS ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡುವುದೇಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 1, 2026 at 5:06 PM IST

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲವೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಒಂದು ಲೋಟ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯವು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಳವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಶೀತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾಡುವುದೇಕೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಇತರ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಹರಿ ಕಿಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ,ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆನೋವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸೋಂಕು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವುದು: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತ್ವರಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆಹಾರ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಜ್ವರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ: ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸೇರಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಸೇರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಗಡಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು: ಬಾಯಾರಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೆಮ್ಮು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡಾ.ಹರಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

  1. ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
  2. ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  3. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಿ. ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  5. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ: ದಿನವಿಡೀ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

