ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ? ಕಾರಣಗಳೇನು & ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : July 16, 2026 at 3:01 PM IST
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನವು ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಉರಿಯೂತ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಯುಟಿಐ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ದಿವ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ? ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಹಿತಕರವಾದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಚರ್ಮದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಈ ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು: ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ದಿನವಿಡೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನವು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಮಸುಕಾದ ಹಳದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ: ಬಿಗಿಯಾದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಡಿಲವಾದ, ಉಸಿರಾಡುವ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ತಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಉಡುಪುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಒದ್ದೆಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ: ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒರೆಸಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು, ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಠಿಣ ನಿಕಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸೋಪ್ಗಳು, ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾದ ರೀತಿ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು: ಯುಟಿಐ ವಿರಳವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಆರಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯಬಾರದು. ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಟಿಐ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಲ್ಲ; ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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