ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?; ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : July 23, 2026 at 3:51 PM IST
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನವಾದರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕೊಡೆಗಳು, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡೆ ತಿನ್ನುವ ಆನಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ 'ಮೂಕ ಶತ್ರು' ಎಂದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (ಯುಟಿಐ). ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುಟಿಐಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಪುಣೆಯ ಅಪೊಲೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಪವನ್ ರಹಂಗ್ಡೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಯುಟಿಐ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ನೋವು
- ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ (ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ)
- ನೊರೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮೂತ್ರ
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು
- ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತ (ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ)
- ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
- ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ (UTIs) ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೀರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಒದ್ದೆಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ (ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಂತರ) ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆನೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಬೇಕು: ಹತ್ತಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
- ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಔಷಧಾಲಯದಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು (UTI) ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿಗೂ ಒಂದೇ ಔಷಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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