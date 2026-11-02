ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಮಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 2, 2026 at 6:24 PM IST
Diwali Skin Care Tips: ದೀಪಾವಳಿಯು ಸಂತೋಷ, ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ತರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹೊಳಪು, ದೀಪಗಳ ಮಿನುಗು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸರ್ ಹೆಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚರ್ಮರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವು ಹಠಾತ್ ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ಮಂದ ಹಾಗೂ ದಣಿದ ಚರ್ಮ, ಎಸ್ಜಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮೊಡವೆ, ಮಂದ ಚರ್ಮ, ಆಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಎಸ್ಜಿಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅಂಶಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಂತಹವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರುಳು, ಚರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ: ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರುಳಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಖಾರ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನವಿಡೀ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಊತ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆಯು ಧೂಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಂಟೆಗ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮೇಕ್ಅಪ್ ಧರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್:
- ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ನಿಯಾಸಿನಾಮೈಡ್ ಸೀರಮ್, ಲಘುವಾದ, ಕಾಮೆಡೋಜೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲು ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ, ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮೂಲಕ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಮೇಕ್ಅಪ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಡಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
- 6ರಿಂದ 7ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುವ ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಒಡೆದರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಯುವ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಸೋನಾಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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