ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? - ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?.. ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Eye twitching How to get rid of Eye twitching Why do Eye twitching occur ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 10, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಕಂಪನವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ಮಯೋಕಿಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಸೆಳತವು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಯು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಸೆಳೆತವು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಸೆಳೆತವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಸ್ನಾಯುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಯೋಕಿಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಕೆ ಸೆಳೆತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Eye twitching How to get rid of Eye twitching Why do Eye twitching occur ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುಖದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೆಳೆತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Eye twitching How to get rid of Eye twitching Why do Eye twitching occur ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳು ಮುಖದ ನರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಮುಖದ ನರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯು ತಪ್ಪಾದ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಯೋಕಿಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

  • ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ
  • ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ
  • ಕಣ್ಣುಗಳ ಶುಷ್ಕತೆ
  • ಅತಿಯಾದ ತಂಬಾಕು ಧೂಮಪಾನ
  • ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ
  • ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಸೇರಿ ನರಮಂಡಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
  • ನರ, ಮಿದುಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
Eye twitching How to get rid of Eye twitching Why do Eye twitching occur ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವು ನೋಡಿ:

  1. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  2. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ - ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಟಿವಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸೆಳೆತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  4. ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆತವು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮುಖದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಮಿಫೇಶಿಯಲ್ ಸೆಳೆತದಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಯೋಕಿಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಮಯೋಕಿಮಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯ ಮಯೋಕಿಮಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಮಯೋಕಿಮಿಯಾ ಔಷಧದಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ಔಷಧವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್​ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು? ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್
  2. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು: ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
  3. ಮಾಂಸ, ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
  4. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳಿವು
  5. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಲಿವರ್​ಗೆ​ ಹಾನಿ: ಇವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

TAGGED:

EYE TWITCHING
HOW TO GET RID OF EYE TWITCHING
WHY DO EYE TWITCHING OCCUR
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
HOW TO RELIEVE EYE TWITCHING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.