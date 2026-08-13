ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದೇಕೆ? ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಹೊರಾಂಗಣದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : August 13, 2026 at 1:19 PM IST
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಮುಟ್ಟದವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ವಾಹನದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸುಡುವ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ರೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಕೂಡ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅಡುಗೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತಹ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಈ ರೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಜೈ ಮುಲ್ಲರ್ಪಟ್ಟನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗಾಮಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ, ಜೀವಕೋಶದ ಹಾನಿ, ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ವಿನೀತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲದವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (50% ರಿಂದ 55%) ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲದವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ 'ಅಡೆನೊಕಾರ್ಸಿನೋಮ' ಎಂಬ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉರುವಲು, ಇದ್ದಿಲು ಹಾಗೂ ಅಂತಹುದೇ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ಇಂಗಾಲದ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹತ್ತಿರದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಗಳಂತಹ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹೊಗೆಯು ವಿವಿಧ ವಿಷಕಾರಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಹೊರಾಂಗಣ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ವಾಹನಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 'PM2.5' ಕಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ನಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಧೂಳು, ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಲೆಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಡಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12182138/
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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