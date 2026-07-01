ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಭಾಗವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 1, 2026 at 9:00 AM IST
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ಅದು ಗಂಭೀರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ Googleನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು.
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದುರಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು NIH (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಅತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬದುಕುಳಿಯಲು 'ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಓಡಿಹೋಗಲು ಇಲ್ಲವೇ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. NIH ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇವಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮೆದುಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆತಂಕವು ಕಲ್ಪಿತ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಭಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ?: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಭಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗಲು ಅಥವಾ ಬೆವರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಭಯಪಡುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಭಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷ ಚಕ್ರವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಕಾಡುವ ಭಯದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಅನಗತ್ಯ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದತ್ತ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆಯೇ?
- ಇತರ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಇರಬಹುದೇ?
- ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇಕು: ಆತಂಕವು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅಲೆದಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಡುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ 'ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ?" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತನಾಮಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅರಿವಿನ ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (CBT) ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರಳ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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