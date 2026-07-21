ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದೇಕೆ?: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇನು?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಿಶಾಂತ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 21, 2026 at 6:03 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು, ಕೆಸರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟುಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸಾಹಸದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರಜೆಯ ಆರಂಭದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಯ್ಡಾದ ಮದರ್ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಶಿಶು ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಿಶಾಂತ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರುವ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.'
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ.
'ಭಾರೀ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕುಗಳು, ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಲ್ ಜ್ವರಗಳು, ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಐ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕಾಲೋಚಿತ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತಗಳು ಸಹ ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಬನ್ಸಾಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವು ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು ಕೂಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಾಲೆಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತಾಣಗಳಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮುಚ್ಚಿದ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವಾಗ, ಶೀತ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಂದು ಮಗುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಚಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:
- ಡಾ. ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪೋಷಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
- ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
- ಶಾಲಾ ಚೀಲಗಳು, ರೇನ್ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸಡಿಲವಾದ ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಕೂಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಊಟದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.
- ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವು ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿಡುವುದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಲವಾರು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಋತುಮಾನದ ಸೋಂಕುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಜ್ವರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಶುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಋತುವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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