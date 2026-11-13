ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಆಲಸ್ಯ, ಆಯಾಸ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 13, 2026 at 7:36 PM IST
ಆಲಸ್ಯ, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದಣಿವು ಸಹಜ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಪುರುಷರು ಆಯಾಸ, ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು:
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊರತೆ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ಸುಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್: ಪುರುಷರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತವು ಶಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಬಿಸಿ ಹೊಳಪಿನ, ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊರಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯೂ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖಿನ್ನತೆ: ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕವೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ದೇಹವು ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ, ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಡಿಗೆಯಂತಹ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 7ರಿಂದ 9ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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