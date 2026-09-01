ಋತುಚಕ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇಕೆ?: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಋತುಚಕ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 1, 2026 at 3:37 PM IST
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಋತುಚಕ್ರದ ದ್ರವವು ರಕ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ವೇಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತವು ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಗಾಢ ಬಣ್ಣವು ಹಳೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲು ಗಾತ್ರದ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಳು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯುವ ಮುಟ್ಟು: ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವ' (ಮೆನೊರ್ಹೇಜಿಯಾ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆದಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಪೂನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಏಳು ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಕನಿಷ್ಠ ಶ್ರಮದ ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತಹ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ವೈದ್ಯರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
ಗರ್ಭಾಶಯದೊಂದಿಗಿನ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ತಿರುಳಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡೆನೊಮೈಯೋಸಿಸ್, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಪದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ: ಪಿಸಿಒಎಸ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು (ಗರ್ಭಪಾತ ಅಥವಾ ಅಪಸ್ಥಾನೀಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ) ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ನೆನೆದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಣಿಸುವುದು. ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ, ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು, ಅತಿ ಜ್ವರ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಶಂಕಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೋಣಿಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಟ್ರಾನೆಕ್ಸಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐಯುಡಿ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪಾಲಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿ, ಹಿಸ್ಟರೊಸ್ಕೋಪಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಪಾಲಕ್, ದಾಳಿಂಬೆ, ಖರ್ಜೂರ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದಂತಹವು), ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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