ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ತಜ್ಞರು ಹೀಗಂತಾರೆ
ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೋಣಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : July 8, 2026 at 8:01 AM IST
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೋದ್ರಾದ ಭೈಲಾಲ್ ಅಮೀನ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಡಾ.ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆಯಾಸ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಿರಂತರತೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ?: 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಬಂಜೆತನ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ BRCA1 ಇಲ್ಲವೇ BRCA2 ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು 'ನಿರಂತರ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ', ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಅಂಡಾಶಯದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನಿರಂತರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿರಂತರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಾ.ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ 'ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ', ಇದು ಅನೇಕ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಸಹಜ ಕೋಶಗಳು ತರುವಾಯ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶ್ರೋಣಿಯ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಋತುಬಂಧ, ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಂತರ ಉಬ್ಬುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು, ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಸ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು?: ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೋಣಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಂಡಾಶಯದ ಕಾರ್ಯವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವು ನೇರವಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ: ಡಾ. ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಅವರ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸರಾಸರಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿರಂತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹದಗೆಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೋಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು CA-125 ನಂತಹ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಇತಿ ಪಾರಿಖ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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