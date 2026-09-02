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ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ಏನಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ?

ಹಿರಿಯ ಡಯಬಿಟಿಸ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರಾಜೀವ್ ಕೋವಿಲ್ ಅವರು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY DIABETES COMPLICATIONS ANAL INCONTINENCE LEAKY BOWEL IN DIABETICS
ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 2, 2026 at 8:46 PM IST

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ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಕರುಳಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುದ ಅಸಂಯಮ (ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ). ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುದ ಅಸಂಯಮ (ಕರುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಷ್ಟ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಝಾಂಡ್ರಾ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್‌ನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ತಜ್ಞ ಡಾ.ರಾಜೀವ್ ಕೋವಿಲ್ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹವು ಕರುಳಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಗುದ ಅಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಮುಜುಗರದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಕರುಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY DIABETES COMPLICATIONS ANAL INCONTINENCE LEAKY BOWEL IN DIABETICS
ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಧುಮೇಹ (ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ) ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನರಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ನರರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧುಮೇಹವು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗದ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗುದನಾಳ, ಗುದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್, ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕೋವಿಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ನರ ಹಾನಿಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುದನಾಳದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ತಡವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಮಲ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY DIABETES COMPLICATIONS ANAL INCONTINENCE LEAKY BOWEL IN DIABETICS
ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅತಿಸಾರ, ಇದು ಮಲ ಅಸಂಯಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆತಂಕ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ ಅಸಂಯಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡದೇ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲದ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಈ ಜಠರಗರುಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಸಹಜ ಬೆವರುವುದು, ನಿಂತಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಜಠರಗರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲದ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು: ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನರಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಡಾ. ಕೋವಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳು- ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕರುಳಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಗೆಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ (HIFEM) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ.

ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಅವಧಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಸುಪ್ರಾ-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸಂಕೋಚನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಈ ಸಂಕೋಚನಗಳು ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕರುಳು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಕೋವಿಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ತೊಡಕು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY DIABETES COMPLICATIONS ANAL INCONTINENCE LEAKY BOWEL IN DIABETICS
ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

DIABETIC AUTONOMIC NEUROPATHY
DIABETES COMPLICATIONS
ANAL INCONTINENCE
LEAKY BOWEL IN DIABETICS
DIABETES AND BOWEL CONTROL

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