ಎಬೋಲಾ ಕುರಿತು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ 131 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(WHO) 'ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 5:37 PM IST
ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗೋದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 513 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈವರೆಗೆ 131 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ರೋಗದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಂಗೋದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ರೋಜರ್ ಕಂಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಬಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುನಿಯಾ, ಮೊಂಗ್ಬ್ವಾಲು, ಗೋಮಾ, ನ್ಯಾಕುಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬುಟೆಂಬೊದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಬೋಲಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಅಪೊಲೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಛಾಯಾ ವಾಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೊಂದಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್?: ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಹೊಸದಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಬೋಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಝೂನೋಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಡಾ.ವಾಜಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ರೀತಿಯ ಎಬೋಲಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ಎಬೋಲಾ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಲ್ ಜ್ವರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನಂತರ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ದದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಕೃತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಎಬೋಲಾ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಝೈನೋವಾ ಶಾಲ್ಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪ್ರತೀಕ್ ಗೋಪಾನಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗೊಂದಲ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತೊಡಕುಗಳಿಗೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಕೋವಿಡ್-19 ರೀತಿ ಎಬೋಲಾ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ: ಇದು ಬಹುಶಃ ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ನ ಕುರಿತು ಭಯ ಮೂಡಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಬೋಲಾ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಬೋಲಾ ಹರಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ವಾಜಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ರಕ್ತ
- ವಾಂತಿ
- ಲಾಲಾರಸ
- ಮೂತ್ರ
- ಬೆವರು
- ಇತರ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ಎಬೋಲಾ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು?:
- ಅಧಿಕ ಜ್ವರ
- ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಆಯಾಸ
- ಸ್ನಾಯು ನೋವು
- ವಾಂತಿ
- ಅತಿಸಾರ
- ತಲೆನೋವು
- ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
- ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಬೋಲಾಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದೇ?: ಯಾವುದೇ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಜಲಸಂಚಯನ, ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತರು ತಡವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ವಾಜಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ:
- ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
- ಅಂಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು
- ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
- ದ್ವಿತೀಯಕ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
- ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಸೋಂಕು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:
- https://www.cdc.gov/ebola/about/index.html
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-disease
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕೋವಿಡ್ -19 ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?; ನೂತನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
- E ಫಾರ್ಮಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ: ಏನಿದು ವಿವಾದ?
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
- ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?; ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?