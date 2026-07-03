ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದೆ: WHO ಘೋಷಣೆ
33 ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು WHO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : July 3, 2026 at 5:40 PM IST
ಜಿನೀವಾ: ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂವಿ ಹೊಂಡಿಯಸ್ನಿಂದ 12 ದೃಢಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
'ಪ್ರಸ್ತುತ MV ಹೊಂಡಿಯಸ್ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 25 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ WHO ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು WHO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಚ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಉಶುವಾಯಾದಿಂದ ಹೊರಟು, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಡ ಕುನ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೆನೆರೈಫ್ಗೆ ತೆರಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ರುವ ಪರಿಶೋಧನಾ ಹಡಗು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇ 18ರಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯಿತು. ಮೇ 30ರಂದು, ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ: 33 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 650ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಗ್ಗಿದೆ. ರೋಗವು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು 21 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್?: ದಶಕಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಅಪರೂಪದ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಂಡಿಯಸ್ ಕ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಂಡಿಸ್ ಪ್ರಭೇದವು ಮಾನವನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುವ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ನ ಏಕೈಕ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯು ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ವಾಹಕ ದಂಶಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
'ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಂಡಿಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಗ್ಗಿವೆ. ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು WHO ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಸಂಬಂಧಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಯಾನಾ ರೋಜಾಸ್ ಅಲ್ವಾರೆಜ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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