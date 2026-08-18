ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಯಾವುದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ? ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡುಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : August 18, 2026 at 11:31 AM IST
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಡುಗೆ ಅಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಸಿವೆ, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯವರೆಗೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಬಾಟಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಬಳಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್?: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಏಕ-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ (Monounsaturated Fat - MUFA) ಹಾಗೂ ಬಹು-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ (polyunsaturated fatty acid -PUFA) ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ' ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶದಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು (ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್) ಎಣ್ಣೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಒಮೆಗಾ-3 (ಆಲ್ಫಾ ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಎಣ್ಣೆಯು 'ಒರಿಜನಾಲ್' ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಇತರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕುಸುಬೆ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಗಳಂತಹ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ?: ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲವೇ ದುಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ-ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಸುಮಾರು 120 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಕಾರದಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೇ?: ವಿಭಿನ್ನ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಕಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?: ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಖಾದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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