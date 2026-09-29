ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬೊಕ್ಕತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೋಳುತನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 11:38 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೋಳುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5.61 ಲಕ್ಷ ಪುರುಷರ ಕೇಶ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುರುಷರ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 29 ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೇ 55.2 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರಣ: ಯೌವನಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 54.6 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 64.3, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 63.6 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 61.3 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯು ನಿದ್ದೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 42.3, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 36.7 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 33.4ರಷ್ಟು ಜನರು ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯಾದ 29.5ಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಂಪೂ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಚಿಕನ್, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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