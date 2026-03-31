ಪಿಸಿಒಎಸ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​ಗಳಿವು!

ಪಿಸಿಒಎಸ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮೂಡ್ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ.

MOOD SWINGS HOW TO MANAGE PCOS POLYCYSTIC OVARY SYNDROME ಪಿಸಿಓಎಸ್​ನಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​
ಪಿಸಿಓಎಸ್​ನಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 31, 2026 at 9:01 PM IST

ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್​ನಿಂದ (ಪಿಸಿಒಎಸ್​) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಒಎಸ್​​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಅನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಈ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೋಪ, ದುಃಖ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

MOOD SWINGS HOW TO MANAGE PCOS POLYCYSTIC OVARY SYNDROME ಪಿಸಿಓಎಸ್​ನಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​
ಪಿಸಿಓಎಸ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಹಾರ & ವ್ಯಾಯಾಮ: ಸಣ್ಣ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಪಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ ಫೈಬರ್ & ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು & ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

MOOD SWINGS HOW TO MANAGE PCOS POLYCYSTIC OVARY SYNDROME ಪಿಸಿಓಎಸ್​ನಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​
ಪಿಸಿಓಎಸ್​ನಿಂದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಖಿನ್ನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಇತರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಬೀಜಗಳು, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿರ್ಬಂಧ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು, ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಂಡಿಪಿಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ: ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಖರ್ಜೂರ, ಪಾಲಕ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು: ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇವು ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು, ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಚೀಸ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ: ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಸಿಒಎಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಧಾನವು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೇಹ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
  2. ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು!
  3. ಏನಿದು 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್'? ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
  4. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?; ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳಿವು!
  5. ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

