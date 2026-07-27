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ಅಸ್ತಮಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು

ಆಸ್ತಮಾ ಗಂಭೀರ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ. ಎದೆ ಬಿಗಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೊಳವೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

SYMPTOMS OF ASTHMA What are the causes of asthma What are complications of asthma ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಅಸ್ತಮಾ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 27, 2026 at 12:02 PM IST

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ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಸ್ತಮಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಉರಿಯೂತ, ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಭೀರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಉಬ್ಬಸ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಪರಾಗ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

SYMPTOMS OF ASTHMA What are the causes of asthma What are complications of asthma ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಅಸ್ತಮಾ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಸ್ತಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆಲವು ಜನರು ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಎಸ್ಜಿಮಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ, ತೀವ್ರ ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇನ್ಹೇಲರ್ (Rescue Inhaler)ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಗ ಆರಂಭವಾದರೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

  1. ರೋಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ನಿಧಾನ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ನಿಗದಿತ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಬಳಿಕ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
SYMPTOMS OF ASTHMA What are the causes of asthma What are complications of asthma ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಅಸ್ತಮಾ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಸ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಶೀತ, ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು:

  1. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ
  2. ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
  3. ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು: ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ, ಆಮ್ಲಾ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
  4. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಆಹಾರಗಳು: ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್.
SYMPTOMS OF ASTHMA What are the causes of asthma What are complications of asthma ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಅಸ್ತಮಾ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?:

  1. ತಂಪಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳು: ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಅಧಿಕ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಕಫ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೆಲವು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  4. ಅಧಿಕ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್: ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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SYMPTOMS OF ASTHMA
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ಅಸ್ತಮಾ
ASTHMA SYMPTOMS IN MONSOON

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