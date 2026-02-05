ETV Bharat / health

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ನಿಖರ ರೀಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ (ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್) 60ರಿಂದ 100 ಬಿಪಿಎಂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

WHAT IS A NORMAL PULSE BY AGE WHAT IS A NORMAL HEART RATE PULSE RATE ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ
ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್​ ರೇಟ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ಹೃದಯದ ಸಂಕೋಚನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಅಳತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ಅವರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ದರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ದರವನ್ನು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60ರಿಂದ 100 (bpm) ಬಡಿತಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಾಡಿಮಿಡಿತವು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60 ಬಡಿತಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಎಂದರೇನು?: ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ 100 bpm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ಆದರೆ ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ನಿಧಾನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ 60 bpm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೃದಯವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

WHAT IS A NORMAL PULSE BY AGE WHAT IS A NORMAL HEART RATE PULSE RATE ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ
ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೊಂದಿರುವವರು 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾಡಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

  1. 18ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ, ನಾಡಿ ದರ 80.2 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
  2. 30ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ, ನಾಡಿ ದರ 75.3 ರಿಂದ 78.5 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
  3. 50ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ, ನಾಡಿ ದರ 73.0 ರಿಂದ 73.9 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
  4. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ:

ವಯಸ್ಸುನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು70 - 190 bpm
ಮಕ್ಕಳು (1 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು)70 - 190 bpm
ಹದಿಹರೆಯದವರು (11 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು)60 - 100 bpm
18 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು56 – 65 bpm

ಯುವಕರಿಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ:

ವಯಸ್ಸು ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ
21 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರು55 – 65 bpm
26 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದವರು57 – 66 bpm
31 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದವರು58 – 67 bpm
36 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರು57 – 67 bpm
41 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರು56 – 65 bpm
46 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರು56 – 65 bpm
51 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷದವರು56 – 65 bpm
56 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದವರು56 – 65 bpm
61 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರು56 – 65 bpm
65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು56 – 65 bpm

ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?:

  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ನಿಖರವಾದ ರೀಡಿಂಗ್​ ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಏಕೈಕ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ
  • ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ 60ರಿಂದ 90 bpm ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತದ ದರ 90 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
  • ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್​ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ಹಣ್ಣಿ​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಪಾರ!
  2. ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಮೇಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ
  3. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  4. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ
  5. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿತ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು

TAGGED:

WHAT IS A NORMAL PULSE BY AGE
WHAT IS A NORMAL HEART RATE
PULSE RATE
ನಾಡಿಮಿಡಿತ ದರ
PULSE RATE ACCORDING TO AGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.