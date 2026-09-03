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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನ್​ ಹೇಳುತ್ತೆ?

CHRONIC KIDNEY DISEASE What should be a healthy diet Plant based diet ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2026 at 3:48 PM IST

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ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ದೇಹವು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD).

ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದೃಢವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

CHRONIC KIDNEY DISEASE What should be a healthy diet Plant based diet ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನು, ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಷ್ಟ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

​ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಇತರರಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

CHRONIC KIDNEY DISEASE What should be a healthy diet Plant based diet ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

​ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ಅಪಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಯುಕೆ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ವೇಲ್ಸ್‌ನಿಂದ 40ರಿಂದ 69 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 179,508 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಜನರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅಂದಾಜು 12 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ 4,819 ಜನರು (ಶೇ.2.7) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಮಾಂಸ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

CHRONIC KIDNEY DISEASE What should be a healthy diet Plant based diet ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

CHRONIC KIDNEY DISEASE
WHAT SHOULD BE A HEALTHY DIET
PLANT BASED DIET
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ
HOW TO PREVENT KIDNEY DISEASE

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