ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಬದಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್​ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್, ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

HOW TO CONTROL HIGH BP HIGH BLOOD PRESSURE HYPERTENSION ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್​ನಿಂದ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 18, 2026 at 12:28 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಯುವಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಾಯಿಲೆಯು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಐಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹೈಬಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್​ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಹೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು DASH ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆಹಾರದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಏನಿದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ?: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಷನ್) ಎಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ತಡಮಾಡದೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣವಾದರೆ, ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವುದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್ ಹೈಬಿಪಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ, ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಡ್ಯಾಶ್​ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ, ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನ ಹೇರಳವಾದ ಮೂಲಗಳಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಓಟ್ಸ್, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಬಹುಧಾನ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ, ಗಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು (ಮಸೂರ, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ವಿವಿಧ ದ್ವಿದಳ ಧ್ಯಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ), ಮೀನು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮರಹಿತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಹೈಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ? ಡ್ಯಾಶ್​ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯು ದೇಹವು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡ್ಯಾಶ್​ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸೋಡಿಯಂನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಈ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್​ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್​ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

