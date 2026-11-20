ದೇಹದ ಕಫ ದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯುರ್ವೇದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ?
ಮಾನವ ದೇಹವು ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎಂಬ ಮೂರು ದೋಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಫ ದೋಷದ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 20, 2026 at 8:02 PM IST
ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಷವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ದೋಷಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಫ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೋಷವು ಮಿತಿಮೀರಿದರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಕಫ ದೋಷ?: ಜಲ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ (ಭೂಮಿ) ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಫವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಫ ದೋಷವು ಮಿತಿಮೀರಿದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು
- ಪದೇ ಪದೇ ಉಗುಳುವುದು
- ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ತು
- ತೂಕಡಿಕೆ, ನಿದ್ರಾಮಂಪರು
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ದಣಿವು
ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ (ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ), ಹುಳಿ (ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು), ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಖಾರ, ಕಹಿ ಹಾಗೂ ಒಗರು ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೊಸರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಗತಾನೆ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ತಣ್ಣನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ - 50 ಗ್ರಾಂ
- ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ - 50 ಗ್ರಾಂ
- ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 50 ಗ್ರಾಂ
- ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವು ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧೀಯ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?: ವಯಸ್ಕರು 5 ಗ್ರಾಂ (ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು 3 ಗ್ರಾಂ (ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪುಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಫ ದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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