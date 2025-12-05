ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಒಂದು ದಿನ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 5, 2025 at 8:53 AM IST
ಜನರು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಯಾವುದೋ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಧಿಕ ಚಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲವೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಂತವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೇ ಇರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ (Indian Dental Association) ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲವು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಹೊರ ಪದರವಾದ ದಂತ ಕವಚವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಎಂಬ ಜಿಗುಟಾದ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಇದು ಪ್ಲೇಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇದು ಟಾರ್ಟರ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಂತವೈದ್ಯರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನವೂ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿರುವುದು ನೀವು ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವು ಹಾಗೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಸಡುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿರುವುದು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಂತವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಾಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ( mayoclinic) ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಸಡುಗಳ ಬಳಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ದಂತ ಕವಚಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ 3ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.