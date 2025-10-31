ETV Bharat / health

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬಳಿಕ ತಾಯಂದಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಾಯಂದಿಯರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

POSTPARTUM HEALTH TIPS TIPS FOR A FAST C SECTION RECOVERY TAKING CARE OF AFTER CESAREAN BIRTH ಸಿಸೇರಿಯನ್ ನಂತರದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು
ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬಳಿಕ ತಾಯಂದಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : October 31, 2025 at 6:01 AM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ನೋವಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ: ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಾಯಂದಿರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಷ್ಟೂ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು, ಬಟ್ಟೆ, ಡೈಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳು ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲಗಲು ಸಮಯ ಕೊರತೆ: ಹಲವು ತಾಯಂದಿರು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ತಾಯ್ತನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ತಾಯಂದಿರು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮಗು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಮಲಗಲಬೇಕು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ (mayoclinic) ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ್ಯಪಾನ: ಹೊಸ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ತೂಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಂದಿರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಫೀಡಿಂಗ್ ದಿಂಬನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವುದು ಇದೆ. ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗದ ನೋವಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಬಳಿಕವೂ ಅದೇ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

