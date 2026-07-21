ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.
Published : July 21, 2026 at 4:40 PM IST
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ದ್ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾಮಾನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ?: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಎರಡೂ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇ-ಕೋಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೆಸರು ನೀರು, ನೊಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸದೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜಠರದುರಿತ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ನಂತಹ ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದಪ್ಪ ತೊಗಟೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೊಸಂಬಿ, ದಾಳಿಂಬೆಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಖಾದ್ಯ ಭಾಗಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಪದರ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಎಲೆಕೋಸು, ಪಾಲಕ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೀಟಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು: ಸೇಬು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಧೂಳು, ನೊಣಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಸಾರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾದರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು, ಮೌಖಿಕ ಪುನರ್ಜಲೀಕರಣ ದ್ರಾವಣ (ORS) ಕುಡಿಯಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರು ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಯಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಸಾರವು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321083/
- https://www.researchgate.net/profile/Rajpal-Khillare-2/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon/links/62e776333c0ea878877251f1/Food-Safety-Measures-for-Monsoon.pdf
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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