ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ತ್ವಚೆ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡರೆ ಹಾಗೂ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 13, 2026 at 6:58 PM IST
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಲವು ಜನರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ? ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸಿದರೂ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು 37ರಿಂದ 40ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ನೀರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಶಾಕ್ (ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಆಘಾತ) ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪಗಾದರೆ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು?: ಸ್ನಾನವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದರೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಾಗ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಸಾಬೂನುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಆಧಾರಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಬೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಅಧಿಕ ಚಳಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಲೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನವನ್ನೇ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಸೋಂಕುಗಳು ತಗಲುವುದು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿಯದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಚರ್ಮವು ಇನ್ನೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ, ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾಶ್ಚರೈಸರ್, ಬಾಡಿ ಬಟರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚರ್ಮವು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾಶ್ಚರೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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