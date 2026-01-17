ETV Bharat / health

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಹೆಚ್ಚು ಶುಗರ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
Published : January 17, 2026 at 5:36 PM IST

ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿನ್ನಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶುಗರ್​ ಲೆವಲ್ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲಾರಸವು ಈ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂತಕವಚವನ್ನು (ಹಲ್ಲುಗಳ ಹೊರ ಪದರ) ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಕರುಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್) ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ((Irritable Bowel Syndrome) ಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೀಲು ನೋವು (Getty Images)

ಮೆದುಳು: ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಯಾಸ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹಂಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು (Getty Images)

ಯಕೃತ್ತು: ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್​ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ: ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ: ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲು ನೋವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮೂಳೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

DIABETES SYMPTOMS AND CAUSES
DIABETES
WHAT ARE WARNING SIGNS OF DIABETES
ಮಧುಮೇಹ
EFFECTS OF DIABETES ON ORGANS

