40 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
40 ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಳೆಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 1, 2026 at 8:33 PM IST
40ನೇ ವಯಸ್ಸು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್, ಋತುಬಂಧದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ, ಮೂಳೆ ಸಾಂಧ್ರತೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ.
ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ, ಹಸಿವಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸಬಾರದು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು, ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಕವಿತಾ ನಾಥನ್ ಅವರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40ರ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವು: ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಕವಿತಾ ನಾಥನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್: ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕಾಳುಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಚಿಕನ್, ತೋಫು, ಪನೀರ್, ನಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ & ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ: ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ 'ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್' ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್, ರಾಗಿ, ಎಳ್ಳು, ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿಣ: ನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲೆಕೋಸು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (ನಿಂಬೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್: ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು: ನಟ್ಸ್, ಆವಕಾಡೊ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರೀಷನ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ದೇಹವು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಿಂದ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾಯುವಿನ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಡಿತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಋತುಬಂಧವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮೂಳೆ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ & ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಯಾವ ಆಹಾರಕ್ರಮವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೈದ್ಯರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 40ರ ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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