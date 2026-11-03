ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್
Diwali Cracker Burn Treatments: ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಈ ಗಾಯವನ್ನು ಹರಿಯುವ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 3, 2026 at 7:51 PM IST
ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?ಸುಟ್ಟಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಬಹುದೇ? ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚೆನ್ನೈನ ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯರು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಚೆನ್ನೈನ ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ 'ಬರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯುನಿಟ್' (ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ವಿಭಾಗ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸುಟ್ಟಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಆ ಗಾಯವನ್ನು ಹರಿಯುವ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚದಂತೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಕಿಲ್ಪೌಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ 'ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೌಮಾಟಾಲಜಿ' (ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ) ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಆಲಿಯಾ ಹುಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬೇಕು. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಉದ್ದನೆಯ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ಗಳಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ (ಲಂಬವಾಗಿ) ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಾರದು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಿ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಸಿಡಿಯದ ಪಟಾಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಟಾಕಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಆಲಿಯಾ ಹುಸೇನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾದ ಭಾಗವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯುವ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಟಾಕಿಯ ಶಾಖವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿಯ ಯಾವುದೇ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತದನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಶಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಗಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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