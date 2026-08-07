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ಏನಿದು ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ಟೈಪ್ 1, 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಯೇ?

ಟೈಪ್ 1.5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಟೈಪ್ 1 ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆಯೇ? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಏನಿದು ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 7, 2026 at 1:04 PM IST

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ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಈ ಮಧಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಟೈಪ್-1 ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಟೈಪ್ 1.5 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ.

ಏನಿದು ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ?: ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಲೆಟೆಂಟ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (LADA - Latent Autoimmune Diabetes in Adults) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಮಧಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿನ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. LADA ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಟೈಪ್-1 ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ (18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ) ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಂತೆಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ LADA ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ 1.5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೈಪ್ 1.5 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:

  1. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ,
  2. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)
  3. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು,
  4. ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ದಣಿವಾಗುವುದು,
  5. ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ,
  6. ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು,
  7. ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ,
  8. ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗದಿರುವುದು,
  9. ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ,
  10. ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು,
  11. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.
LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಮಧಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಶಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಂದ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ (ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣ), ಈ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:

  1. ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು.
  2. ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವುದು.
  3. ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಟೈಪ್-1ರಂತೆ ತಕ್ಷಣವಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
  4. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪರಿಸರ: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ತೂಕದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಟೈಪ್- 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತರ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧುಮೇಹ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹವು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಂತೆಯೇ ತೊಡಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾಯಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

LADA DIABETES type 1 and type 2 diabetes ಮಧುಮೇಹ LADA ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನಂತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಟೈಪ್ 1.5 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

  1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10683931/
  2. https://idf.org/about-diabetes/lada/
  3. https://www.ccjm.org/content/92/12/757

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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