ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು, ನರಗಳು & ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 1, 2026 at 3:23 PM IST
ಹಲವು ಜನರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯಾದ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕುರಿತು ಅನೇಕರಿಕೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕರು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೇವಲ ಮೂಳೆಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ನರ ಸಂಕೇತಗಳ ರವಾನೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು? ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಸಮತೋಲಿತ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಟಿಹೆಚ್ ಮೂಳೆಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡುಕೊತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪಿಟಿಹೆಚ್ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಆಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಿಟಿಹೆಚ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರ ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482510/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009912081909280
- https://my.clevelandclinic.org/health/body/parathyroid-gland
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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