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ಏನಿದು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ - ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ!

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SYMPTOMS OF SEPSIS DISEASE EFFECT ON THE BABY IN THE WOMB HOW TO PREVENT SEPSIS DISEASE ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2026 at 1:51 PM IST

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ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ತಾಯಂದಿರು ಶಿಶು ಜ್ವರದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರ ಸಾವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ತೊಂದರೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ತೊಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದರೆ, ದೇಹದ ಸ್ವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಯಾವ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SYMPTOMS OF SEPSIS DISEASE EFFECT ON THE BABY IN THE WOMB HOW TO PREVENT SEPSIS DISEASE ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವ ಸೋಂಕುಗಳು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ?: ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಸೆಪ್ಸಿಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.

  • ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು (UTI) ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ (ಪೈಲೊನೆಫ್ರೈಟಿಸ್) ಹರಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು.
  • ಎದೆ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಜ್ವರ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬೇಗನೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
  • ಗರ್ಭಾಶಯದ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ, ಪೊರೆಗಳ ಸೋಂಕು (ಕೋರಿಯೊಅಮ್ನಿಯೋನಿಟಿಸ್).
  • ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದ ಉರಿಯೂತ (ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಟಿಸ್).
  • ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹರಡುವ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು: ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೇ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುಬಹುದು. ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಡೆದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಸೋಂಕು, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ 6 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸುಬಹುದು.

SYMPTOMS OF SEPSIS DISEASE EFFECT ON THE BABY IN THE WOMB HOW TO PREVENT SEPSIS DISEASE ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಅವಧಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ:

  • ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ 38C (100.4F)ಗಿಂತ ಅಧಿಕ.
  • ತೀವ್ರ ಕಂಪನಗಳು
  • ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ.
  • ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು.
  • ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
  • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ (RCOG) ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಯಾವುದಾದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಚರ್ಮ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಲೆಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಸರಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

SYMPTOMS OF SEPSIS DISEASE EFFECT ON THE BABY IN THE WOMB HOW TO PREVENT SEPSIS DISEASE ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ (Getty Images)
  1. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
  2. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 120ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
  3. ಜ್ವರ, ಚಳಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
  4. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 24 ಬಾರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು.
  5. ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು.
  6. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಗೊತ್ತೇ?:

  • ಬೊಜ್ಜು
  • ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ.
  • ರಕ್ತಹೀನತೆ.
  • ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ.
  • ಅಕಾಲಿಕ ಸೋರಿಕೆ, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವದ ಛಿದ್ರ.
  • ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆರಿಗೆ, ಅವಳಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ.
  • ಗರ್ಭಕಂಠವನ್ನು ಸ್ಟೇಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು.
  • ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು.
  • ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ.

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಸೋಂಕು ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವದ ಮೂಲಕ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಜನನ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲವೇ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜರಾಯುವಿನ (ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ) ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಮ್ಲಜನಕೀಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ತಾಯಿ- ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

SYMPTOMS OF SEPSIS DISEASE EFFECT ON THE BABY IN THE WOMB HOW TO PREVENT SEPSIS DISEASE ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  1. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ CBC, CRP, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ , ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋನಿ ಸ್ವ್ಯಾಬ್.
  3. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.
  4. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಭ್ರೂಣದ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಕೈ, ಜನನಾಂಗಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಮೂತ್ರನಾಳ, ಯೋನಿ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
  • ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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