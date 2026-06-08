ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ತಗ್ಗಲು ಇವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು?: ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತವು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಆತಂಕವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
Published : June 8, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 2:07 PM IST
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನನ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಟೆಸ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಜನನ ದರ ಕುಸಿತವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ( Sample Registration System - SRS) ವರದಿಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರ (TFR) 1.9ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ದರವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ 2.1 ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಲಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ, ನಗರೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಬದಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೆ, ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದೊಂದಿಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಜನನ ದರದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಕೊರತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ದೇಶದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣವು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳತ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ನಗರವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಜನನ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಸತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೀಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಬಹುದೇ?: ಭಾರತದ ಫಲವತ್ತತೆ ದರದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ಚೀನಾದಂತೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ ಜನನ ದರವು 1949 ರಿಂದ ಕಂಡುಬರದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನನ ದರವು ತುಂಬಾ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 60 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 323 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.23 ರಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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