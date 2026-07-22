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ದೇಶದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

KIDNEY STONE LEMON TO BREAK KIDNEY STONES increase kidney stones ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 5:33 PM IST

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ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಂಭವ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.8ರಿಂದ 12ರಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು?: ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

KIDNEY STONE LEMON TO BREAK KIDNEY STONES increase kidney stones ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ದೇಹವು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ: ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂತಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸಗಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

KIDNEY STONE LEMON TO BREAK KIDNEY STONES increase kidney stones ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಉಪ್ಪನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು: ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆನಂದಿಸುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ: ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಮೂತ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ?: ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ 20ರಿಂದ 30ರ ಹರೆಯದ ಯುವ ವಯಸ್ಕರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅವರ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು:

  1. ಬೆನ್ನು, ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವು.
  2. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ನೋವು.
  3. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ (ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).
  4. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ.
  5. ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
  6. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಲೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

KIDNEY STONE LEMON TO BREAK KIDNEY STONES increase kidney stones ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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KIDNEY STONE
KIDNEY STONES
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್
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