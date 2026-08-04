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ಏನಿದು ಐಸ್ ಬಾತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್? ನಟಿಯರ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಿಯೇ?

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ನರಮಂಡಲ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ಐಸ್ ಬಾತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 4, 2026 at 8:00 AM IST

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬಾತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿ ನಟಿ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೂತನ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಂಜ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಐಸ್ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಥೆರಪಿ ವಿಧಾನವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏನಿದು ಐಸ್ ಥೆರಪಿ?: 'ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಂಜ್' ಅಥವಾ ಐಸ್ ಥೆರಪಿ ಎಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪುನರ್ಯೌವನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಐಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಐಸ್ ಥೆರಪಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉರಿಯೂತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಊತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ: ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆಯು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಿಸುವಾಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಹಾಯ: ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ದೇಹವು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಐಸ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಗಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಐಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು.

  1. ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು: ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮುಳುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  2. ನರ ಹಾನಿ ಇರುವವರು: ತೀವ್ರ ಶೀತವು ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  3. ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಐಸ್ ಬಾತ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಅಥವಾ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಸ್ನಾಯು ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಐಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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COLD PLUNGE
HINA KHAN CANCER
COLD PLUNGE BENEFITS
ಐಸ್ ಬಾತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
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