ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 5:30 PM IST
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.1 ರಿಂದ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರು ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ?: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪಲ್ಮನೋಲಜಿಸ್ಟ್ (ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ) ಡಾ.ಕೆ.ಯುಗವೀರ್ ಗೌಡ್ ಅವರು, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ. ವೈರಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳು ದ್ರವ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಡಾ.ಕೆ.ಯುಗವೀರ್ ಗೌಡ್ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ನಿಮಗೆ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
- ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಬೆವರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಚಳಿ ಆಗುವುದು.
- ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಫ ಹೊರಬರಬಹುದು.
- ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಮೈಕೈ ನೋವು
- ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸಲು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಡಾ.ಕೆ.ಯುಗವೀರ್ ಗೌಡ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ತಡಮಾಡಬೇಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸೋಂಕು ಹರಡಿದ ಸಮಯ: ರೋಗಾಣುಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾವು ಇತರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸುತ್ತ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಕೀವು ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ?: ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಳೆಯು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳು ದ್ರವ, ಕೀವುಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ?:
- ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
- ಕಲುಷಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ
- ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸದ ತಪ್ಪಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರದ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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