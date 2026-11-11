ಸುಕ್ರೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವುದು?
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಂದೆ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
Published : November 11, 2026 at 8:06 PM IST
ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡೆಯುವ ಆಹಾರವು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಮೊದಲ ವರ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಶು ಪಡೆಯುವ ಪೋಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು, ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಶಿಶುವೈದ್ಯರು, ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಶುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್- ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ: ತಾಯಿಯ ಹಾಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ಕರೆ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್' ಆಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ: ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಇದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಮೆದುಳಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹುದುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು' ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಹೀರುವಿಕೆ: ಇದು ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಮಿತವಾದ ಸಿಹಿ: ಇದು ಮಗುವಿನ ರುಚಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿ ರುಚಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಬಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುಕ್ರೋಸ್- ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಲ್ಲ: ಡಾ.ಬಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆ. ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.
- ರುಚಿ ಆದ್ಯತೆ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಿಹಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ನಂತರ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
- ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ: ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ) ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- 'ಖಾಲಿ' ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು: ಇವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.
ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್: ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಇದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನ ಆಹಾರಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಸುಕಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಬಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಜ್ಯೂಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ರಸವು ಫೈಬರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದೇ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
- ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ, ಬೆವರು, ಆಲಸ್ಯ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು: ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಂಒಗಳಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ (ಮಾನವ ಹಾಲಿನ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು). ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಹಿಸುಕಿದ. ಸುಕ್ರೋಸ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅನಿಲವು ವಿರಳವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನಗಳು, ನುಂಗಿದ ಗಾಳಿ, ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಂಬುದು ಶಿಶುಗಳ ಆಹಾರದ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಬಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಬು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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