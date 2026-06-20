ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?; ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು?
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:15 PM IST
ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾದ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವೇ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಂಜೆ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದಿನವಿಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?: ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತಜ್ಞರು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ. ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂಜೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಅಂತೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯೋಗವು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ (ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ). ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆಯೇ, ಯೋಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಯೋಗವು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲು ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸೇರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಆರಿಸಬೇಕು: ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜಾರಿಬೀಳುವ, ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. 4ರಿಂದ 6 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಚಾಪೆ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. TPE ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. PVC ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ಜಾರುತ್ತವೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ: ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನೀವು ಸಂಜೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಊಟದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಳ್ಳಬೇಡಿ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಗ್ಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಡಾಸನ, ಶಶಾಂಕಾಸನ, ಸುಖಾಸನ ರೀತಿಯ ಸರಳ ಭಂಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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