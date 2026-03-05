ಏನಿದು ಸನ್ ರೇ ಥೆರಪಿ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು?
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲೋಕ ಭವನದ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಂಕಜ್ ಬಚಾಸ್ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 6:20 PM IST
ಆಯುರ್ವೇದ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೇ ಥೆರಪಿ (ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ)ಯೂ ಒಂದು. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯುಷ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಧಾನ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಇದನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಮಾ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೇನು?: ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವೇದಗಳು, ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ, ನೀಲಿ, ಇಂಡಿಗೋ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇವು ದೇಹದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವೇದಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪಂಕಜ್ ಬಚಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ,
- ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
- ಅಸ್ತಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ
- ದೈಹಿಕ ನೋವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ಕೀಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನೋವಿಗೆ ಉಪಶಮನ
ವೇದಗಳು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಾಮಾಲೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವು ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕೀಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ 7 ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳು: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲೋಕ ಭವನದ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಂಕಜ್ ಬಚಾಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪಿತ್ತರಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಿತ್ತರಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸೌಮ್ಯ, ಸಂಧಿವಾತ ವಿರೋಧಿ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕಾರಕ ಮತ್ತು ಸಿಡುಬು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಕಫ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಕಫ ವಿರೋಧಿ, ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ತುಂಬಾ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ, ಕೆಮ್ಮು ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಳು ಮುಖ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇಹವು ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ವಾತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇತರವು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಫದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೋಗಿಯು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತವು ಸಮತೋಲನಗೊಂಡಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
-ಡಾ.ಪಂಕಜ್ ಬಚಾಸ್, ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೋಕ ಭವನ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೋಷಗಳು: ಏಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ದೋಷಗಳಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದೋಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಕಫ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದವು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ರೋಗಿಯು ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ನಂತರ, ಆ ದೋಷವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ದೋಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪಂಕಜ್ ಬಚಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಫ ದೋಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ 10:00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತ ದೋಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರವರೆಗೆ. ನಂತರ, ವಾತ ದೋಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು, ನೀರಿನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪಂಕಜ್ ಬಚಸ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
