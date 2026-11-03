ಏನಿದು ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ, ನಿಖರತೆಯ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟುಗಳು ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಇತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 6:53 PM IST
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ನೋವು, ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಗಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (ಸಿಎಂಆರ್ಐ) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರೊಬೊಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಗುರುತುಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಳದ ಹೈಡೆಫಿನಿಷನ್, 3D ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ನಿಖರತೆ: ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ವರ್ಧಿತ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ನಿಖರತೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಲಾರಿಂಜಿಯಲ್ ನರ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 'ಟ್ರಮರ್ ಫಿಲ್ಟರೇಶನ್' ಅಥವಾ ಕೈ ನಡುಕವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಯೂ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ?: ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೂಲಂಕಷ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟುಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರ, ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ರೋಗಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿರುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ' ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ?: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನರವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರೊಬೊಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವ ವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು 3D ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿಖರತೆಯು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ, ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ವೇಗ: ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 48ರಿಂದ 72ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಛೇದನ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ರೋಗಿಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಗಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರೋಗಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ, ರೋಗಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಗ್ರ ಪೂರ್ವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು, ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪರಿಣತಿ, ಸರಿಯಾದ ರೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ರೊಬೊಟಿಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯೂ ಕುರುಡಾಗಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೋಗಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ, ರೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ಬಾಲಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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