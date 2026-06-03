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ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌?: ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ?: ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಶ್ವಾಸಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 3, 2026 at 1:07 PM IST

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ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ (ಥ್ರಂಬಸ್), ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಕೂಡ ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್​ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಶ್ವಾಸಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್?: ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ (Pulmonary Thromboembolism) ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳ ಆಳವಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಶ್ವಾಸಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:

  1. ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಹೃದಯ ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  4. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಕಫದೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮುವುದು.
  5. ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು (ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು).
  6. ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವು (ಇದು ಡೀಪ್ ವೇಯ್ನ್ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ -ಡಿವಿಟಿಯ ಚಿಹ್ನೆವಾಗಿರಬಹುದು).
PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ನಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲನರಹಿತವಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ದೇಹದೊಳಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಧೂಮಪಾನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವು:

  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಾಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು), ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು.
  • ಧೂಮಪಾನ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು.
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು.
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ.
  • ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.
PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಶ್ವಾಸಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ನಿಂದ ಆಗುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು?:

  1. ಹಠಾತ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ.
  2. ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಕೆ.
  3. ರಕ್ತ ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ (ಪಲ್ಮನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್) ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ.
PULMONARY THROMBOEMBOLISM PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ BLOOD CLOTS IN THE LEGS
ಶ್ವಾಸಕೋಶ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು (ಹೆಪ್ಪುರೋಧಕಗಳು) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ರೋಗಿಗಳು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈಹಿಕಿವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

PULMONARY THROMBOEMBOLISM
PULMONARY THROMBOEMBOLISM SYMPTOMS
ಏನಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್‌
BLOOD CLOTS IN THE LEGS
WHAT IS PULMONARY THROMBOEMBOLISM

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