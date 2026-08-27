ಏನಿದು 'ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ'? ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಇಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : August 27, 2026 at 9:00 AM IST
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಮೂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಯಾಸದಂತಹ ಜ್ವರ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 'ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಜವಾದ ವೈರಲ್ ಜ್ವರವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ 'ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ' ಎಂದರೇನು? ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ?: ನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಂಡಾಣು ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಜ್ವರವನ್ನು PMS (ಪ್ರೀ-ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ನ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ತಲೆನೋವು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಕೋಪ, ದುಃಖದಂತಹವು) ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದ ನೋವು: ತೀವ್ರ ನರ ನೋವು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು.
- ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಉಬ್ಬುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ.
- ಜ್ವರ ತರಹದ ಸಂವೇದನೆ: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ, ಶೀತ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ.
- ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ ಪರಿಣಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಹಾಟ್ ಪ್ಯಾಕ್): ದೇಹದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚೀಲವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿದ ದ್ರವ ಸೇವನೆ: ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಬದಲಾಗಿ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು: ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಭರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು (ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಚಹಾದಂತಹವು), ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ಲೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
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