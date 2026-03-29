ಏನಿದು 'ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್'? ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
30 ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 29, 2026 at 6:28 AM IST
ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೊದರೆಯನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಳೆ ರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಟೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲತೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ವಕ್ರತೆ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:
- ಮಣಿಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಕೈ ಮೂಳೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮುರಿತಗಳು
- ಮಣಿಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕೈಯ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವ ಮೊದಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತಗಳು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಲನೆಗಳು ಸಹ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತದಿಂದ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾದರೆ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮುರಿತಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಳೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈ ಬಲ ತಗ್ಗತ್ತೆ & ಬಿಗಿತ ಕಾಣುಸುತ್ತದೆ: ದುರ್ಬಲ ಹಿಡಿತವು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಡಿತದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಬ್ಬಯ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಸೊಂಟ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು: ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟವು ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಲು, ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ತೂಕವನ್ನು ಹೊರುವ ಮೂಳೆಗಳಾದ ತೊಡೆಯ ಮೂಳೆ, ಮೊಣಕಾಲ ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾಲು ನೋವು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎತ್ತರ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು: ಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿದ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿದ ಕಾಲುಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಒಸಡುಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲ: ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೂಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಳೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಸಡುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದು. ಸಡಿಲವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ದಂತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳು & ಕಾಲು ನೋವು: ಪಾದಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜ ಕೊರತೆಗಳು, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಉಗುರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿತಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲು ನೋವು, ನಡೆಯುವಾಗ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಉಗುರುಗಳು ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ DEXA ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮೂಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಡೆಯುವುದು, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು, ಯೋಗದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು: ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
