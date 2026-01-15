ETV Bharat / health

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಆ​ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಚಿಹ್ನೆಯೇ?: ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳೋದೇನು?

ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್​ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಫೋನ್​ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 15, 2026 at 1:25 PM IST

ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಎಂಬುದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮರೆತರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ, ಫೋನ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​, ಮೆಸೇಜ್ಸ್ ಕುರಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್​ ಆಗದಿದ್ದರೂ ರಿಂಗ್​ ಆದಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಹಂತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ? ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ.

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.
  2. ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು.
  3. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
  4. ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಿಂತಲೂ ಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದಲೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು.
  5. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆತಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಬರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್​ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಸನದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್​, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್​ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ:

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಭಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  2. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  3. 'ಫಬ್ಬಿಂಗ್' (ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂವಹನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
  5. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕುವುದು, ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ದೂರವಿಡಿ. ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಿಜ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

nomophobia nomophobia symptoms How to prevent nomophobia ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

NOMOPHOBIA
NOMOPHOBIA SYMPTOMS
HOW TO PREVENT NOMOPHOBIA
ನೋಮೋಫೋಬಿಯಾ
WHAT IS NOMOPHOBIA

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

