ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್: ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ಪೈನಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 21, 2026 at 12:33 PM IST
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್-ಬಿ ತಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಏಕಾಏಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಜ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು? ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪೊರೆಗಳ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲವೇ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕು? ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೋಂಕು. ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಈ ಪೊರೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪೊರೆಗಳು ದ್ರವಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪದರಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು: ವೈರಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಬಿ) ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
- ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ಗಾಜಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ, ಬಣ್ಣವು ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
- ತೀವ್ರ ಜ್ವರ: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು: ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಸಹನೀಯ ತಲೆನೋವು.
- ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು: ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನೋವು.
- ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ: ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫೋಟೊಫೋಬಿಯಾ: ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಿಟುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಡುಕ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
- ತೀವ್ರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ: ತೀವ್ರ ಆಲಸ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಕೆಮ್ಮುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೀನಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹನಿಗಳು.
- ಚುಂಬನ.
- ತಿನ್ನುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಂತಹ ಗುಂಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೊಡಕುಗಳೇನು?
- ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ರೋಗಿಯ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
- ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹದು, ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೋಂಕು, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ, ಅಥವಾ ಆಘಾತದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳಿವೆಯೇ? ಸದ್ಯ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
- ಮೆನ್ಎಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂವೈ ಲಸಿಕೆ: ಈ ಲಸಿಕೆ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೆನ್ಬಿ ಲಸಿಕೆ: ಮೆನ್ಬಿ ಲಸಿಕೆಯು 2015ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ 'ಟೈಪ್ ಬಿ' ತಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2015ರ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೆಗಡಿ, ತಲೆ ನೋವು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
