ಏನಿದು ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್? ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದರ ಲಾಭಗಳೇನು?
'ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್' (KMC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರದ ಸಮಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 8:31 PM IST
ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್' (ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ) ಇಲ್ಲವೇ 'ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್' (ಕೆಎಂಸಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಎಂಸಿ ಎಂಬುದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಕರ ಬರಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ (ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ) ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಡೈಪರ್ ಹಾಗೂ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಡಿಸಿ, ಪೋಷಕರ ಬರಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್' (KMC) ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶಾರದಾ ಎಂ. ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಶಾಂತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕವಾಗಿಯೂ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು.
ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು, ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್' (KMC) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಪೋಷಕರ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ' (ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವುದು) ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಶುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದು ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಲಯಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಗು ಕಡಿಮೆ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಗುವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಾಗ) ನೋವಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕೆಎಂಸಿ (KMC - ಕಂಗಾರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್) ಕೇವಲ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ: ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವು ಮಗುವಿನ ಸಹಜವಾದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ: ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಗೂ ನಿಕಟ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಶಾಂತ ಭಾವನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಗುವಿನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ: ಮಗುವಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ: ತಂದೆ, ಸಂಗಾತಿ, ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರರು ಕೂಡ ಕೆಎಂಸಿ (KMC) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೂ ಮಗುವಿಗೂ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ತಾಯಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಾ.ಶಾರದಾ ಎಂ. ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಶಾಂತ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ: ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬರಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ (ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ತಗಲುವಂತೆ) ಇರಿಸಿ, ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿ.
ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ಗಮನವಿಡಿ: ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರದ ಸಮಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:
- 'ಕಾಂಗರೂ ಮದರ್ ಕೇರ್' (KMC) ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಎಂಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 'ಸ್ಕಿನ್ - ಟು - ಸ್ಕಿನ್' ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು NICU (ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ) ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 'ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್' ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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