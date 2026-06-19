ಏನಿದು ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ? 'ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಗ್ಗಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ'
ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ದೇಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 12:13 PM IST
ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 96F ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ, ನರಮಂಡಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲವೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ?: ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:
- ನಿರಂತರ ಮೈ ನಡುಕ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ
- ರೋಗಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
- ರೋಗಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
- ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ (35C ಇಲ್ಲವೇ 95F ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾವು ತೀವ್ರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ?: ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಮನೋವಿಕೃತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?: ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ.ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು (ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ) ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ದ್ರವಗಳನ್ನು (ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು) ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀರಾ ವೇಗವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ಲವಣಯುಕ್ತ ದ್ರವಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಿ ಮರುಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು (ಹೆಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ECMO) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು, ತೀವ್ರ ಚಳಿ) ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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