ಏನಿದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್-6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಕೊರತೆ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಗ್ಲೂಕೋಸ್-6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಈ ಕಿಣ್ವವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 27, 2026 at 5:04 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಕ್ತವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. G6PD ಕೊರತೆಯು (ಗ್ಲೂಕೋಸ್-6-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. G6PD ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಿಣ್ವವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
G6PD ಕೊರತೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. G6PD ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ G6PD ಮಟ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
G6PD ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, G6PD ಕೊರತೆಯು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 400 ರಿಂದ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಹೆಮೋಲಿಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯುತ್ತವೆ. G6PD ಕೊರತೆಯಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದಕವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು (ಹಿಮೋಲಿಸಿಸ್) ಕಾರಣವಾಗದ ಹೊರತು G6PD ಕೊರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
G6PD ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: G6PD ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಕಾಮಾಲೆಯ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ, ಹಳದಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಹಾ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಏಕೆ G6PD ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ?: ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಮಲೇರಿಯಾ ಔಷಧಿಗಳು, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾವಾ ಬೀನ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದೆ. G6PD ಕೊರತೆಯಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಮೋಲಿಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
G6PD ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪದೇ ಪದೇ ಕಡಿಮೆ CBC (ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು G6PD ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. G6PD ಕೊರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮಾಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. G6PD ಕೊರತೆಯಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
